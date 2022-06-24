«Чемпионат»: сборная России планирует сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры о товарищеском матче осенью со сборной Саудовской Аравии.
«Чемпионат»: сборная России планирует сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, что генеральный секретарь РФС Александр Дюков говорил, что национальная команда проведёт два матча в сентябре. Соперников сборной России он не назвал, однако отметил, что они будут из разных конфедераций.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций и решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что сборная России в обновлённом рейтинге ФИФА поднялась с 36-го на 35-е место.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить