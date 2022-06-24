«Чемпионат»: сборная России планирует сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией

Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры о товарищеском матче осенью со сборной Саудовской Аравии.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, что генеральный секретарь РФС Александр Дюков говорил, что национальная команда проведёт два матча в сентябре. Соперников сборной России он не назвал, однако отметил, что они будут из разных конфедераций.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций и решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что сборная России в обновлённом рейтинге ФИФА поднялась с 36-го на 35-е место.