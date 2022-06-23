Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча
- РИА Новости
Российская национальная команда поднялась на строчку выше благодаря серии поражений сборной Египта, которая потеряла существенное количество очков и опустилась на восемь позиций.
Лидирующее место сохранила Бразилия, на второй позиции расположилась Бельгия, на третью строчку поднялась Аргентина, которая обошла Францию.
2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций и решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
Ранее бывший полузащитник «Рубина» Саво Милошевич заявил о готовности работать в России.