Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча

Сборная России в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) поднялась с 36-го на 35-е место.

Российская национальная команда поднялась на строчку выше благодаря серии поражений сборной Египта, которая потеряла существенное количество очков и опустилась на восемь позиций.

Лидирующее место сохранила Бразилия, на второй позиции расположилась Бельгия, на третью строчку поднялась Аргентина, которая обошла Францию.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций и решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший полузащитник «Рубина» Саво Милошевич заявил о готовности работать в России.