Милошевич готов тренировать российские клубы
- © AP Photo/Dave Thompson
«Не знаю насчёт других, но я бы поехал потренировать в Россию. Сербы и русские всегда были братьями! Предпочтения? Конечно, ЦСКА — братский клуб моему родному «Партизану», — цитирует Милошевича Sport24.
В настоящий момент специалист возглавляет «Партизан», в котором начинал карьеру футболиста. В «Рубине» Милошевич выступал в 2008 году.
Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон намерен воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с армейским клубом.