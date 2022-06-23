Милошевич готов тренировать российские клубы

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Бывший полузащитник «Рубина» Саво Милошевич заявил о готовности работать в России.
Милошевич готов тренировать российские клубы
  • © AP Photo/Dave Thompson

«Не знаю насчёт других, но я бы поехал потренировать в Россию. Сербы и русские всегда были братьями! Предпочтения? Конечно, ЦСКА — братский клуб моему родному «Партизану», — цитирует Милошевича Sport24.

В настоящий момент специалист возглавляет «Партизан», в котором начинал карьеру футболиста. В «Рубине» Милошевич выступал в 2008 году.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон намерен воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с армейским клубом.

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