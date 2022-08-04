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Акинфеев поделился воспоминаниями об отражённом пенальти в матче с Испанией на ЧМ-2018

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Бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о решающем пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с Испанией.
Акинфеев поделился воспоминаниями об отражённом пенальти в матче с Испанией на ЧМ-2018
  • РИА Новости

«Мы с тренером вратарей Стауче подметили, что Аспас всё время бил в одну сторону. Я туда и прыгнул, а он ударил по центру. Если посмотреть из-за ворот: он попал чуть ближе к моей ноге. Случайность. А тогда изначально даже не понял, куда отбил мяч. Понял только, что он попал в ногу. Даже на повторе видно, что я посмотрел, куда мяч улетел», — сказал Акинфеев на YouTube-канале сборной России.

Он также заявил, что не считает себя супергероем и не было такого, что он кого-то обманул, раскачал или специально прыгнул, выставив ногу. По его словам, у него нет секретов в отражении пенальти, всё происходит случайно.

«Образно, из пяти пенальти в сезоне, которые назначают в твои ворота, есть такой 11-метровый, когда я стою и уже понимаю, что будет гол», — добавил Акинфеев.

Напомним, что в основное время матча команды не смогли определить сильнейшего (1:1, 4:3 пен.). В серии пенальти игроки сборной России реализовали все свои удары, в то время как два мяча испанцев были взяты Акинфеевым. Таким образом отечественные спортсмены прошли в 1/4 финала домашнего мундиаля, где по пенальти потерпели поражение от сборной Хорватии.

Ранее Акинфеев объяснил, почему решил уйти из сборной России в 2018 году.

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