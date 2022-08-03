Акинфеев рассказал, почему решил уйти из сборной России

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему решил уйти из сборной России в 2018 году.

«Во-первых, две травмы, как я уже много раз говорил. Во-вторых, хотел сконцентрироваться на ЦСКА, что сейчас, спустя четыре года, думаю, мне полностью удалось», — сказал Акинфеев на YouTube-канале сборной России.

Он также заявил, что в сборной у него всё было. По его словам, тогда он посчитал, что полностью отдал себя команде и понимал, что глупо держать его до 37 лет, не давая возможности молодым футболистам проявить себя.

«Хотел ли я остаться только ради того, чтобы побить рекорд Игнашевича? Нет, конечно. У меня никогда не было таких мыслей», — добавил Акинфеев.

Акинфеев дебютировал в составе сборной России в 2004 году. Всего за национальную команду он провёл 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей и 48 раз оставлял ворота нетронутыми.

Ранее Акинфеев рассказал, как воспринял слова голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова о лучшем на данный момент вратаре России.