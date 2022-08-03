Акинфеев отреагировал на высказывания Сафонова о лучшем вратаре России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как воспринял слова голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова о лучшем на данный момент вратаре России.

«Ну а мне на что обижаться? У каждого своё мнение. Матвей, думаю, умный парень. Эти его слова кто-то воспринимает так, кто-то по-другому, а я никак не воспринимаю», — заявил Акинфеев на YouTube-канале сборной России.

Напомним, что Сафонов отказался считать Акинфеева лучшим вратарём России. Он отметил, что его уровень подготовки сейчас выше, чем у голкипера ЦСКА.

После трёх туров сине-бело-голубые расположились на первом месте в таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.

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