Сёмин поддержал идею о платном обращении в ЭСК
- РИА Новости
«Конечно, это правильное решение ввести плату за обращение в ЭСК. Таким образом снизится количество обращение в экспертно-судейскую комиссию по моментам, по которым вопросов особо и нет», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».
По сообщениям СМИ, в скором времени судейский комитет введёт правило платной жалобы в ЭСК. Отмечается, что в случае, если комиссия признает ошибку, деньги будут возвращены. В противном случае деньги пойдут в РФС.
Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном введении платного обращение в ЭСК РФС.