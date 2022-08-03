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Сёмин поддержал идею о платном обращении в ЭСК

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на возможное введение платы за обращение клубов в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС).
Сёмин поддержал идею о платном обращении в ЭСК
  • РИА Новости

«Конечно, это правильное решение ввести плату за обращение в ЭСК. Таким образом снизится количество обращение в экспертно-судейскую комиссию по моментам, по которым вопросов особо и нет», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

По сообщениям СМИ, в скором времени судейский комитет введёт правило платной жалобы в ЭСК. Отмечается, что в случае, если комиссия признает ошибку, деньги будут возвращены. В противном случае деньги пойдут в РФС.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном введении платного обращение в ЭСК РФС.

 

 

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