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Карпин: не хватало ещё про Медиалигу разговаривать, а про Мостового тем более

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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал новость о том, что Александр Мостовой стал главным тренером клуба Медийной футбольной лиги АMC Fight Nights.
Карпин: не хватало ещё про Медиалигу разговаривать, а про Мостового тем более
  • РИА Новости

«Мостовой стал тренером? Я при чём здесь? Мне ещё про Медиалигу не хватало разговаривать. Не столько про Медиалигу, сколько про Мостового?» — цитирует Карпина «Чемпионат».

4 августа Камил Гаджиев сообщил, что бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назначен главным тренером команды Медийной футбольной лиги АMC Fight Nights. Алексей Злыднев станет ассистентом Мостового.

Ранее Мостовой поделился мнением о возможном приглашении клубов Медиалиги в Кубок России.

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