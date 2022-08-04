Карпин: не хватало ещё про Медиалигу разговаривать, а про Мостового тем более

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал новость о том, что Александр Мостовой стал главным тренером клуба Медийной футбольной лиги АMC Fight Nights.

«Мостовой стал тренером? Я при чём здесь? Мне ещё про Медиалигу не хватало разговаривать. Не столько про Медиалигу, сколько про Мостового?» — цитирует Карпина «Чемпионат».

4 августа Камил Гаджиев сообщил, что бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назначен главным тренером команды Медийной футбольной лиги АMC Fight Nights. Алексей Злыднев станет ассистентом Мостового.

Ранее Мостовой поделился мнением о возможном приглашении клубов Медиалиги в Кубок России.