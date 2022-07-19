Мостовой заявил, что не видит выгоды в приглашении медийных команд к участию в Кубке России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном приглашении клубов Медиалиги в Кубок России.

«Скорее всего, смешивать медийно-любительский футбол с профессиональным неправильно. Не вижу выгоды в привлечении медийных команд к участию в Кубке России», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) создали рабочую группу по реформе Кубка страны. Планируется провести турнир по системе Double Elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений). Кубок России предложили разделить на два уровня — «Путь Российской премьер-лиги» и «Путь Первой и Второй лиги». От Кубка РПЛ принято решение отказаться.

Ранее стало известно, когда блогерские команды «Амкал» и 2Drots начнут свой путь на Кубке России по футболу сезона-2022/23.