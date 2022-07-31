Писарев: больше российских футболистов играет в РПЛ, но защита стала хуже
- РИА Новости
«Болельщики довольны. Большое количество событий в игре — фанаты футбола рады. С одной стороны, моменты реализуют. Защита хуже стала. Главное, что больше российских футболистов играет», — цитирует Писарева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес записал на свой счёт 70-й гол в РПЛ.