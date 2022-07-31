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Писарев: больше российских футболистов играет в РПЛ, но защита стала хуже

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Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев назвал причину высокой результативности на старте сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Писарев: больше российских футболистов играет в РПЛ, но защита стала хуже
  • РИА Новости

«Болельщики довольны. Большое количество событий в игре — фанаты футбола рады. С одной стороны, моменты реализуют. Защита хуже стала. Главное, что больше российских футболистов играет», — цитирует Писарева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес записал на свой счёт 70-й гол в РПЛ.

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