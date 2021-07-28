Источник: Писарев и Онопко подписали контракты с РФС, приступив к работе в сборной России

Ассистенты Валерия Карпина в сборной России Николай Писарев и Виктор Онопко подписали контракты с Российским футбольным союзом (РФС) и приступили к исполнению своих обязанностей.

Об этом сообщает «РБ Спорт». Сейчас в их задачи будет входить просмотр потенциальных исполнителей для национальной команды. Этим они начали заниматься уже с первого тура РПЛ.

Валерий Карпин сменил на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова, под руководством которого национальная команда не смогла выйти из группы на Евро-2020.

Ранее появилось видео первого дня Карпина на посту тренера сборной России.