Источник: Писарев и Онопко подписали контракты с РФС, приступив к работе в сборной России
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Об этом сообщает «РБ Спорт». Сейчас в их задачи будет входить просмотр потенциальных исполнителей для национальной команды. Этим они начали заниматься уже с первого тура РПЛ.
Валерий Карпин сменил на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова, под руководством которого национальная команда не смогла выйти из группы на Евро-2020.
Ранее появилось видео первого дня Карпина на посту тренера сборной России.