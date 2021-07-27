Появилось видео первого дня Карпина на посту тренера сборной России

Опубликовано видео первого дня Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России по футболу.

Ролик опубликован на YouTube-канале национальной команды. В нём показаны подписание контракта, общение с прессой и фотосессия на стадионе «Лужники».

23 июля было объявлено, что Карпин станет главным тренером сборной России по футболу, контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года. Подписан же контракт между Карпиным и РФС был 26 июля. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее Евгений Ловчев выразил мнение, что вместо Карпина тренером сборной России должен стать Сергей Семак.