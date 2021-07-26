Ловчев считает, что вместо Карпина тренером сборной России должен стать Семак

Бывший футболист сборной СССР по футболу Евгений Ловчев поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды России.

«РФС совершил ошибку, согласившись на совмещение постов. Тренер сборной не должен быть совместителем. Я уверен, что это решение не РФС, а «Ростова». Возможно, и самого Карпина. Ну хорошо, пошли вы на совмещение, тогда нужно назначать того тренера, который добился лучших результатов, у кого в команде больше всего игроков сборной. По обоим этим показателям главный кандидат — Сергей Семак. Карпин ничего в своей тренерской карьере не выиграл. Да, я всегда говорю, что Карпин как тренер прибавил. Я не отношусь к Валере предвзято, у меня вопрос к РФС: по каким критериям федерация выбирает тренера национальной сборной? Не сомневаюсь, что Карпин встряхнёт команду, они будут стараться, бороться. При Карпине сборная не получит новый толчок, не будет развиваться. Поскольку он пока не настолько опытный и пока ничего в качестве тренера не добился. Леонид Слуцкий, видимо, отказался. Он уже был там, и в «Рубине» сейчас у него всё хорошо. Из двух оставшихся совместителей, очевидно, что Семак явно предпочтительнее», — сказал Ловчев в интервью «Советскому спорту».

Также Ловчев выразил удивление, почему РФС не рассматривал Юрия Сёмина в качестве потенциального тренера сборной России.

«Почему не предложили Сёмину? Раздаются голоса: мол, он старый. Я с ним разговаривал — Палыч в прекрасной форме. Тему работы в сборной с ним обсуждали совсем вскользь. Он только сказал, что ему никто по этому поводу не звонил», — добавил Ловчев.

Новый главным тренером сборной России по футболу стал Валерий Карпин, который продолжит занимать аналогичный пост в ФК «Ростов».

Ранее Дюков опроверг слухи о зарплате Карпина в сборной России.