Посол России заявил о готовности Москвы наращивать сотрудничество с Пекином в космосе

Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что российская сторона готова активно развивать сотрудничество с КНР в аэрокосмической сфере.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление содержится в поздравительном послании, направленном послом России главе Китайского национального космического управления Чжан Кэцзяню в связи с Днём космонавтики, который в КНР празднуют 24 апреля.

«Российская сторона готова к сотрудничеству с китайскими друзьями и будет постоянно прилагать усилия, вносить ещё больший вклад для продвижения совместных проектов в исследовании космоса», — отмечается в послании.

Ранее глава Управления программы пилотируемых космических полётов КНР Хао Чунь заявил, что китайские власти намерены на равноправной основе использовать свою национальную орбитальную станцию вместе Россией и другими странами, невзирая на сложную геополитическую ситуацию в мире.

11 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшие месяцы намерен провести встречу с руководителями Китайского национального космического управления и Индийского национального космического агентства.