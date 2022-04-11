Рогозин заявил о планах обсудить с Китаем и Индией сотрудничество в космической сфере
- РИА Новости
«Думаю, что в ближайшие месяцы мы проведём очную встречу с руководствами китайского и индийского космических агентств», — цитирует РИА Новости Рогозина.
По его словам, российская сторона готова к кооперации по проектам Индии и КНР, а также к реализации новых совместных проектов.
Он отметил, что БРИКС является самым естественным для России партнёром.
Ранее Рогозин заявил, что госкорпорация не станет сотрудничать со странами, которые поставляют Украине оружие и оказывают ей политическую поддержку.