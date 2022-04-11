Рогозин заявил о планах обсудить с Китаем и Индией сотрудничество в космической сфере

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшие месяцы намерен провести встречу с руководителями Китайского национального космического управления и Индийского национального космического агентства.
Рогозин заявил о планах обсудить с Китаем и Индией сотрудничество в космической сфере
  • РИА Новости

«Думаю, что в ближайшие месяцы мы проведём очную встречу с руководствами китайского и индийского космических агентств», — цитирует РИА Новости Рогозина.

По его словам, российская сторона готова к кооперации по проектам Индии и КНР, а также к реализации новых совместных проектов.

Он отметил, что БРИКС является самым естественным для России партнёром.

Ранее Рогозин заявил, что госкорпорация не станет сотрудничать со странами, которые поставляют Украине оружие и оказывают ей политическую поддержку.

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