«Роскосмос» отказался сотрудничать с поставляющими Украине оружие странами

Генеральный директор «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что что госкорпорация не станет сотрудничать со странами, которые поставляют Украине оружие и оказывают стране политическую поддержку.

«Со странами, поставляющими оружие и инструкторов, а также оказывающими политическую поддержку киевской фашистской хунте, у нас не будет никакого сотрудничества», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Таким образом, «Роскосмос» остановил совместные проекты со странами Запада по морально-этическим причинам.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» представит руководству России предложения по срокам завершения сотрудничества с США, Канадой, странами Европы и Японией по Международной космической станции.