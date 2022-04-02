«Роскосмос» доложит руководству России предложения по прекращению сотрудничества по МКС

«Роскосмос» представит руководству России предложения по срокам завершения сотрудничества с США, Канадой, странами Европы и Японией по Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что на просьбу снять санкции с ряда предприятий российской ракетно-космической отрасли глава NASA Билл Нельсон и руководитель Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер дали отрицательный ответ.

«Конкретные предложения «Роскосмоса» по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии будут доложены руководству нашей страны в ближайшее время», — написал гендиректор госкорпорации в Telegram.

Ранее Рогозин заявил, что колоссальные средства потребуются для продления эксплуатации МКС до 2030 года, иначе станция «развалится».



