Рогозин: без колоссальных финансовых вложений МКС «развалится» до 2030 года

Колоссальные средства потребуются для продления эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года, иначе станция «развалится». Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Пока у нас есть разрешение правительства работать на МКС до 2024 года. США приняли решение до 2030 года работать там», — цитирует ТАСС Рогозина.

По его словам, «до 2030 года станция развалится».

«Её ресурс — 15 лет. Посчитайте, от 1998 года 15 лет давно прошли», — добавил Рогозин.

Он также отметил, что для экипажа в случае продления сроков эксплуатации будут возникать риски.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что для функционирования МКС «надо вкладывать колоссальные деньги в ремонт этой станции».

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что Международная космическая станция будет эксплуатироваться не дольше, чем до 2028 года.

Кроме того, сообщалось, что расчёты американского аэрокосмического агентства NASA предусматривают вывод МКС с орбиты в 2031 году.