NASA допускает вывод МКС с орбиты в январе 2031 года
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«Последняя оценка бюджета для продления срока службы МКС до 2030 года предполагает сход с орбиты в январе 2031 года и включает расходы на космическую транспортировку», — говорится в специальном докладе NASA.
В сентябре 2021 года в «Роскосмосе» заявили, что изучается возможность дальнейшего увеличения сроков использования МКС после 2024 года.
Вместе с тем президиум Научно-технического совета «Роскосмоса» по итогам заседания пришёл к выводу, что дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создаёт дополнительные риски из-за старения оборудования станции.