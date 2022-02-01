NASA допускает вывод МКС с орбиты в январе 2031 года

Расчёты американского аэрокосмического агентства NASA предусматривают вывод Международной космической станции (МКС) с орбиты в 2031 году.

«Последняя оценка бюджета для продления срока службы МКС до 2030 года предполагает сход с орбиты в январе 2031 года и включает расходы на космическую транспортировку», — говорится в специальном докладе NASA.

В сентябре 2021 года в «Роскосмосе» заявили, что изучается возможность дальнейшего увеличения сроков использования МКС после 2024 года.

Вместе с тем президиум Научно-технического совета «Роскосмоса» по итогам заседания пришёл к выводу, что дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создаёт дополнительные риски из-за старения оборудования станции.