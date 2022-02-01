NASA допускает вывод МКС с орбиты в январе 2031 года

Короткая ссылка
Расчёты американского аэрокосмического агентства NASA предусматривают вывод Международной космической станции (МКС) с орбиты в 2031 году.
NASA допускает вывод МКС с орбиты в январе 2031 года
  • ©Stocktrek Images
  • Gettyimages.ru

«Последняя оценка бюджета для продления срока службы МКС до 2030 года предполагает сход с орбиты в январе 2031 года и включает расходы на космическую транспортировку», — говорится в специальном докладе NASA.

В сентябре 2021 года в «Роскосмосе» заявили, что изучается возможность дальнейшего увеличения сроков использования МКС после 2024 года.

Вместе с тем президиум Научно-технического совета «Роскосмоса» по итогам заседания пришёл к выводу, что дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создаёт дополнительные риски из-за старения оборудования станции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить