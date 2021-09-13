В «Роскосмосе» высказались о сроках использования МКС

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Заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев на международной Гагаринской конференции заявил, что «сегодня изучается возможность дальнейшего увеличения сроков использования МКС после 2024 года».
В «Роскосмосе» высказались о сроках использования МКС
  • © Roscosmos
  • globallookpress.com

«Международная космическая станция является крайне востребованной научно-экспериментальной базой для изучения космоса и отработки новых технологий», — цитирует ТАСС Савельева.

При этом он отметил, что МКС не вечна.

По его словам, «на смену этому форпосту человечества в космическом пространстве должны прийти новые проекты, которые будут способствовать дальнейшему, более глубокому изучению и использованию космического пространства в мирных целях».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что начало развёртывания Российской орбитальной служебной станции планируется через пять-шесть лет.

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