В «Роскосмосе» высказались о сроках использования МКС

Заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев на международной Гагаринской конференции заявил, что «сегодня изучается возможность дальнейшего увеличения сроков использования МКС после 2024 года».

«Международная космическая станция является крайне востребованной научно-экспериментальной базой для изучения космоса и отработки новых технологий», — цитирует ТАСС Савельева.

При этом он отметил, что МКС не вечна.

По его словам, «на смену этому форпосту человечества в космическом пространстве должны прийти новые проекты, которые будут способствовать дальнейшему, более глубокому изучению и использованию космического пространства в мирных целях».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что начало развёртывания Российской орбитальной служебной станции планируется через пять-шесть лет.