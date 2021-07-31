«Роскосмос» заявил о рисках при использовании МКС после 2024 года

Президиум Научно-технического совета «Роскосмоса» по итогам заседания пришёл к выводу, что дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создаёт дополнительные риски из-за старения оборудования станции. В связи с этим предложено создать национальный космический комплекс на низкой околоземной орбите — Российскую орбитальную служебную станцию.

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К такому заключению пришёл Совет главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние российского сегмента МКС. «С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС)», — говорится в сообщении госкорпорации. В апреле глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году.