Эксперт оценил посадку китайского аппарата на обратной стороне Луны

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Анна Лушникова
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с RT прокомментировал успешную посадку китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны.
Эксперт оценил посадку китайского аппарата на обратной стороне Луны
  • ©Jin Liwang/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Технических сложностей особых не было. Схему со спутником-ретранслятором использовали ещё для полётов к Марсу. В целом исследование Луны считается перспективным и важным направлением. Обратная сторона исследована очень мало, как и полюса. Это вызывает большой интерес учёных», — сказал он.

Моисеев также отметил, что к концу века Луна может быть использована как база для добычи ракетного топлива и материалов для тяжёлых конструкций, то есть она «включится в экономику космической деятельности».

«Поэтому многие страны на Луну смотрят с большим интересом и готовятся к следующим миссиям. Полёт китайского аппарата очень важен, это большое космическое событие. Это войдёт в итоги 2019 года», — заключил он.

Ранее стало известно, что китайский космический аппарат «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне Луны.

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