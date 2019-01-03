Эксперт оценил посадку китайского аппарата на обратной стороне Луны

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с RT прокомментировал успешную посадку китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны.

«Технических сложностей особых не было. Схему со спутником-ретранслятором использовали ещё для полётов к Марсу. В целом исследование Луны считается перспективным и важным направлением. Обратная сторона исследована очень мало, как и полюса. Это вызывает большой интерес учёных», — сказал он.

Моисеев также отметил, что к концу века Луна может быть использована как база для добычи ракетного топлива и материалов для тяжёлых конструкций, то есть она «включится в экономику космической деятельности».

«Поэтому многие страны на Луну смотрят с большим интересом и готовятся к следующим миссиям. Полёт китайского аппарата очень важен, это большое космическое событие. Это войдёт в итоги 2019 года», — заключил он.

Ранее стало известно, что китайский космический аппарат «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне Луны.