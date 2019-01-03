Эксперт прокомментировал посадку китайского аппарата на обратной стороне Луны

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Анна Лушникова
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в разговоре с RT прокомментировал успешную посадку китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны.

«Это действительно ожидалось, планировалось и подготавливалось. Эта миссия — двухэтапная. Для того, чтобы обеспечить передачу данных с обратной стороны луны, необходим ретранслятор. В качестве него они запустили аппарат в окрестность точки вибрации системы Земля — Луна... Следующий этап — они совершили посадку. Это тоже было не сразу, сначала они вывели аппарат на орбиту спутника Луны и только после этого прилунились. Такая технология единственно возможная», — сказал он.

По словам эксперта, тот факт, что Китай первый совершил такую миссию, «можно назвать колоссальным достижением».

«Это совершенно необходимо даже при пилотируемых полётах. Такие полёты на обратную сторону Луны тоже планируются. Так что китайцев можно поздравить и несколько им позавидовать. Это серьёзный шаг в исследовании Луны и космонавтики в целом», — считает Эйсмонт.

Ранее сообщалось, что китайский космический аппарат «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне Луны.

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