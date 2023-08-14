Предприятие «Роскосмоса» планирует подписание договоров на производство деталей для авиапрома

Центр им. М.В. Хруничева (входит в «Роскосмос») планирует в ближайшее время подписать договоры и начать производство деталей для авиапрома, сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.

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