Предприятие «Роскосмоса» планирует подписание договоров на производство деталей для авиапрома
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«В наших планах на ближайшую перспективу — договорные обязательства и производство деталей в интересах авиапрома», — цитирует ТАСС Варочко.
Ранее стало известно, что правительство России дополнительно выделит 5 млрд рублей «Росавиации» на поддержку отрасли.
Также сообщалось, что с начала 2023 года аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял более 10 млн пассажиров.