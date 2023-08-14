Узнать больше

Предприятие «Роскосмоса» планирует подписание договоров на производство деталей для авиапрома

Короткая ссылка
Центр им. М.В. Хруничева (входит в «Роскосмос») планирует в ближайшее время подписать договоры и начать производство деталей для авиапрома, сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Предприятие «Роскосмоса» планирует подписание договоров на производство деталей для авиапрома
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В наших планах на ближайшую перспективу — договорные обязательства и производство деталей в интересах авиапрома», — цитирует ТАСС Варочко.

Ранее стало известно, что правительство России дополнительно выделит 5 млрд рублей «Росавиации» на поддержку отрасли.

Также сообщалось, что с начала 2023 года аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял более 10 млн пассажиров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить