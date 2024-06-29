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В Иране на выборах президента предотвратили 20 актов саботажа и ряд кибератак

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Министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил о как минимум 20 актах саботажа и многочисленных кибератаках, которые были предотвращены на выборах президента исламской республики.
В Иране на выборах президента предотвратили 20 актов саботажа и ряд кибератак
  • AFP

Как сообщает агентство ISNA, Зарепур указал, что «враг и его агентура внутри страны» совершили немало попыток сорвать избирательный процесс путём перерезания оптоволоконных линий связи.

«Зарегистрировано около 20 актов саботажа, девять из них привели к нарушению связи... (возникшие проблемы. — RT) в кратчайшие сроки были незамедлительно устранены», — приводит слова министра ТАСС.

Ранее МВД Ирана объявило о проведении второго тура президентских выборов 5 июля, поскольку по итогам первого тура ни один из кандидатов не набрал 50% голосов избирателей.

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