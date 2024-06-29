В Шебекине начался демонтаж дома, в котором обрушился подъезд после атаки ВСУ
- РИА Новости
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Об этом заявил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.
«Специалисты уже приступили к демонтажным работам», — написал Жданов в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в данный момент прорабатывается механизм обеспечения собственников, лишившихся квартир, жильём.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что повреждённая от прилёта ракеты ВСУ часть дома в городе Шебекино восстановлению не подлежит.