В Шебекине начался демонтаж дома, в котором обрушился подъезд после атаки ВСУ

Дом в Шебекине, в котором обрушился подъезд после удара со стороны ВСУ, начали демонтировать.

Об этом заявил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

«Специалисты уже приступили к демонтажным работам», — написал Жданов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в данный момент прорабатывается механизм обеспечения собственников, лишившихся квартир, жильём.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что повреждённая от прилёта ракеты ВСУ часть дома в городе Шебекино восстановлению не подлежит.