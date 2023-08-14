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Первый самолёт приземлился в аэропорту космодрома Восточный

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Первый самолёт, Ту-134, успешно приземлился в аэропорту космодрома Восточный, сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram.
Первый самолёт приземлился в аэропорту космодрома Восточный
  • © Роскосмос

Экипаж центра подготовки космонавтов, возглавляемый командиром объединённого авиационного отряда Вадимом Юндерсом, осуществил проверку технической готовности взлётно-посадочной полосы и отработал упражнение по подготовке к заходу и посадке на аэродроме с ограниченным использованием радиотехнических средств.

«После непродолжительной стоянки и подготовки к повторном вылету самолёт отправился в аэропорт города Благовещенск», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что правительство России дополнительно выделит 5 млрд рублей «Росавиации» на поддержку отрасли.

Также сообщалось, что с начала 2023 года аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял более 10 млн пассажиров.

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