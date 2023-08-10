Мишустин: кабмин дополнительно выделит ещё 5 млрд рублей на поддержку авиаотрасли

Правительство дополнительно выделит 5 млрд рублей «Росавиации» на поддержку отрасли.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как он отметил, в последнее время количество авиарейсов, совершённых в российском небе, устойчиво растёт.

«Тем не менее средства нужны и для закупки радиолокационного оборудования, необходимого для развития региональных аэропортов, усиления защиты информационных систем, а также для авансирования договоров с предприятиями-изготовителями и формирования задела на будущее», — добавил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Россия и страны Африки договорились о проведении переговоров для расширения прямого пассажирского авиасообщения.