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Россия и страны Африки проведут переговоры по расширению прямого пассажирского авиасообщения

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Россия и страны Африки договорились о проведении переговоров для расширения прямого пассажирского авиасообщения, следует из плана действий форума партнёрства Россия — Африка на 2023—2026 годы.
Россия и страны Африки проведут переговоры по расширению прямого пассажирского авиасообщения
  • Gettyimages.ru
  • © pongpinun

Документ опубликован на сайте Кремля.

«...Способствовать проведению переговоров между представителями российских и африканских авиационных перевозчиков с целью расширения пассажирского прямого авиасообщения», — сообщается в плане.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о запуске программы помощи странам Африки в сфере здравоохранения, объём которой составит 1,2 млрд рублей.

Также Россия и страны Африки договорились о работе над упрощением условий поездок граждан.

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