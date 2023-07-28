Россия и страны Африки проведут переговоры по расширению прямого пассажирского авиасообщения

Россия и страны Африки договорились о проведении переговоров для расширения прямого пассажирского авиасообщения, следует из плана действий форума партнёрства Россия — Африка на 2023—2026 годы.

Документ опубликован на сайте Кремля.

«...Способствовать проведению переговоров между представителями российских и африканских авиационных перевозчиков с целью расширения пассажирского прямого авиасообщения», — сообщается в плане.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о запуске программы помощи странам Африки в сфере здравоохранения, объём которой составит 1,2 млрд рублей.

Также Россия и страны Африки договорились о работе над упрощением условий поездок граждан.