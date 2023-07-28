Россия и страны Африки проведут переговоры по расширению прямого пассажирского авиасообщения
- Gettyimages.ru
- © pongpinun
Документ опубликован на сайте Кремля.
«...Способствовать проведению переговоров между представителями российских и африканских авиационных перевозчиков с целью расширения пассажирского прямого авиасообщения», — сообщается в плане.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о запуске программы помощи странам Африки в сфере здравоохранения, объём которой составит 1,2 млрд рублей.
Также Россия и страны Африки договорились о работе над упрощением условий поездок граждан.