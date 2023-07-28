Путин заявил о запуске программы помощи странам Африки в сфере здравоохранения
- AFP
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«Конечно же, в наших планах помогать африканским партнёрам укреплять национальные системы здравоохранения, повышать их надёжность, техническую оснащённость, оперативность и устойчивость в борьбе с эпидемией», — сказал он. Его слова приводятся на сайте Кремля.
Он отметил, что для этого запускается масштабная программа помощи по борьбе с инфекциями до 2026 года.
Также Путин заявил, что Россия заключила соглашения по линии ВТС более чем с 40 странами Африки.
28 июля Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка.