Российский лидер Владимир Путин заявил о запуске программы помощи странам Африки в сфере здравоохранения, объём которой составит 1,2 млрд рублей.

«Конечно же, в наших планах помогать африканским партнёрам укреплять национальные системы здравоохранения, повышать их надёжность, техническую оснащённость, оперативность и устойчивость в борьбе с эпидемией», — сказал он. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Он отметил, что для этого запускается масштабная программа помощи по борьбе с инфекциями до 2026 года.

Также Путин заявил, что Россия заключила соглашения по линии ВТС более чем с 40 странами Африки.

28 июля Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка.