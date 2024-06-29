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Crocus Group планирует восстановить внешний контур сгоревшего «Крокуса»

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Внешний контур сгоревшего после террористической атаки концертного зала «Крокус Сити Холл» в городе Красногорске Московской области будет восстановлен.
Crocus Group планирует восстановить внешний контур сгоревшего «Крокуса»
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании Crocus Group, площадь здания, в котором находился «Крокус», составляет 400 тыс. кв. м, из которых 10 тыс. кв. м — прогоревшие кровля и периметр.

Собеседник агентства обратил внимание, что рядом располагаются другие объекты, которые каждый день посещает большое количество людей.

«Поэтому очень важно восстановить периметр, чтобы разрушенные конструкции не представляли опасности для посетителей и сотрудников», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса» больше не будет.

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