Лавров: на Западе пытаются развязать «пропагандистскую войну» против России и россиян

В ходе церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИД России в преддверии Дня Победы министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Западе пытаются развязать «пропагандистскую войну» против России и россиян.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, мы всегда должны помнить уроки истории. Тем более что эти славные страницы нашей истории сейчас на Западе пытаются вырвать, перечеркнуть всё то, что было сделано, пытаются не просто приравнять победителей нацизма к преступникам, а сделать из нас главных виновников той войны и всячески обелять нацизм, поощрять нацистские проявления в современной Европе», — сказал глава МИД.

По словам министра, развязанная против России и россиян «пропагандистская война» является проявлением расизма и дискриминации, которая «сейчас доводится до абсурда».

Ранее ФАН сообщало, что выставка-инсталляция «Чувство времени» открылась в Москве. Экспозиция приурочена к 80-летию окончания Битвы за Москву, а также к предстоящему Дню Победы.