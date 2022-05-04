На территории промзоны в Дзержинске ликвидировали открытое горение
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
«В 14:41 — ликвидация открытого горения», — цитирует заявление РИА Новости.
Как уточнили в администрации города, по предварительным данным, возгорание цистерны произошло на территории компании «ЛД-Трейд», расположенной на Восточном шоссе промзоны Дзержинска.
Ранее в МЧС России заявили, что пожар на площади 2,5 тыс. кв. м на железнодорожной станции Игумново в Дзержинске локализован.
4 мая сообщалось, что в промзоне города Дзержинска произошло крупное возгорание.