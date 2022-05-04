На территории промзоны в Дзержинске ликвидировали открытое горение

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В администрации Дзержинска заявили, что пожарные ликвидировали открытое горение на территории промзоны, где ранее загорелись цистерны с растворителем.
На территории промзоны в Дзержинске ликвидировали открытое горение
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«В 14:41 — ликвидация открытого горения», — цитирует заявление РИА Новости.

Как уточнили в администрации города, по предварительным данным, возгорание цистерны произошло на территории компании «ЛД-Трейд», расположенной на Восточном шоссе промзоны Дзержинска.

Ранее в МЧС России заявили, что пожар на площади 2,5 тыс. кв. м на железнодорожной станции Игумново в Дзержинске локализован.

4 мая сообщалось, что в промзоне города Дзержинска произошло крупное возгорание. 

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