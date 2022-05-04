Крупный пожар на железнодорожной станции в нижегородском Дзержинске локализован

Пожар на площади 2,5 тыс. кв. м. на железнодорожной станции Игумново в городе Дзержинске в Нижегородской области локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

РИА Новости