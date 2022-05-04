Крупный пожар на железнодорожной станции в нижегородском Дзержинске локализован
Пожар на площади 2,5 тыс. кв. м. на железнодорожной станции Игумново в городе Дзержинске в Нижегородской области локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
- РИА Новости
«В 12:55 объявлена локализация на площади 2500 кв. м», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет.
Как пишет kp.ru, данные о возгорании на Автозаводском шоссе поступили в 11:00.
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