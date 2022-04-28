Аналитики рассказали об изменениях в сегменте элитных новостроек Москвы

Аналитики ГК «Пионер» сообщили, что сегодня 75% предложений новостроек премиум-класса в Москве расположено за пределами Центрального административного округа (ЦАО).

Как пишет газета «Известия», в последние годы активно пересматриваются принципы премиального сегмента.

В частности, если восемь лет назад этот термин относился к проектам с 100—200 лотами, то теперь получили широкое распространение новостройки с объёмом фонда в 500+ лотов («Большой премиум»).

По данным компании, критериям «Большого премиума» соответствуют 12 жилых комплексов Москвы. Только один из проектов расположен в ЦАО, все остальные — за пределами исторического центра.

В экспозиции на эти 11 проектов приходится 145 тыс. кв. м — 75% от общего объёма текущего предложения премиального сегмента.

Ранее НСН сообщала, что для застройщиков в Москве ввели новые меры поддержки.