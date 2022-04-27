В Пермском крае зафиксировали 167 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае зафиксировали 167 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 366 296 жителей.

В настоящее время в краевых стационарах лечатся 407 человек, 48 — в тяжёлом состоянии.

Также стало известно, что на данный момент в Оренбургской области работает пять ковидных госпиталей, передаёт RIA56. Об этом заявила вице-губернатор, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

В медучреждениях развёрнуто 360 коек, на лечении находятся 203 пациента.

Ранее завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, профессор Михаил Костинов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.