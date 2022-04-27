В Пермском крае зафиксировали 167 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Пермском крае зафиксировали 167 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Пермском крае зафиксировали 167 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 366 296 жителей.

В настоящее время в краевых стационарах лечатся 407 человек, 48 — в тяжёлом состоянии.

Также стало известно, что на данный момент в Оренбургской области работает пять ковидных госпиталей, передаёт RIA56. Об этом заявила вице-губернатор, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

В медучреждениях развёрнуто 360 коек, на лечении находятся 203 пациента.

Ранее завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, профессор Михаил Костинов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить