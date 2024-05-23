Подразделения ВДВ из Бурятии уничтожили гусеничный робот ВСУ в районе Часова Яра

Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ из состава Южной группировки войск уничтожили гусеничный робот ВСУ в районе города Часов Яр.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, аппарат предназначался для доставки боеприпасов, материальных средств на передовые позиции.

Кроме того, он использовался для эвакуации раненых.

Ранее экипажи Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток».

Также в NYT заявили, что ВС России штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области с разных направлений.

Кроме того, ВС России освободили Клещеевку в ДНР.