Подразделения ВДВ из Бурятии уничтожили гусеничный робот ВСУ в районе Часова Яра
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, аппарат предназначался для доставки боеприпасов, материальных средств на передовые позиции.
Кроме того, он использовался для эвакуации раненых.
Ранее экипажи Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток».
Также в NYT заявили, что ВС России штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области с разных направлений.
Кроме того, ВС России освободили Клещеевку в ДНР.