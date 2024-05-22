RT в Telegram
Подпишись

NYT: ВС России штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области с разных направлений

Короткая ссылка
Российские военные штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области с разных направлений.
NYT: ВС России штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области с разных направлений
  • РИА Новости

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных.

По словам офицера ВСУ, российские военные «ведут огонь из артиллерии с большого расстояния», после чего штурмуют позиции «небольшими группами с разных направлений».

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские военные при отходе уничтожают мосты в регионе.

По его словам, за последние дни бойцы группировки «Север» армии России смогли расширить линию фронта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить