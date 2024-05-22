NYT: ВС России штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области с разных направлений

Российские военные штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области с разных направлений.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных.

По словам офицера ВСУ, российские военные «ведут огонь из артиллерии с большого расстояния», после чего штурмуют позиции «небольшими группами с разных направлений».

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские военные при отходе уничтожают мосты в регионе.

По его словам, за последние дни бойцы группировки «Север» армии России смогли расширить линию фронта.