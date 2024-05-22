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Ганчев: ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области

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Украинские военные при отходе уничтожают мосты в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
Ганчев: ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области
  • AP

«Украинские вооружённые формирования на отходе уничтожают мосты за собой... И они не просто уничтожают за собой мосты, а производят обстрел как раз именно тех посёлков, тех улиц и тех домов, где они уже понимают, что там нет вооружённых формирований Украины», — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что были уничтожены мосты через речку Волчью.

Ранее Ганчев рассказал, что ВСУ подтянули к Волчанску резервы с южного направления.

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