Ганчев: ВСУ при отходе уничтожают мосты в Харьковской области

Украинские военные при отходе уничтожают мосты в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Украинские вооружённые формирования на отходе уничтожают мосты за собой... И они не просто уничтожают за собой мосты, а производят обстрел как раз именно тех посёлков, тех улиц и тех домов, где они уже понимают, что там нет вооружённых формирований Украины», — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что были уничтожены мосты через речку Волчью.

Ранее Ганчев рассказал, что ВСУ подтянули к Волчанску резервы с южного направления.