Проектирование нацпарка в Нижегородской области завершат до конца 2022 года

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Проектирование первого национального парка в Нижегородской области завершится до конца текущего года.
Проектирование нацпарка в Нижегородской области завершат до конца 2022 года
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Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на Минэкологии региона.

Первый в области национальный парк планируют создать в рамках нацпроекта «Экология».

В настоящее время ФГБУ «ВНИИ Экология» из Москвы занимается проектированием особо охраняемой природной территории.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, заповедник «Кузнецкий Алатау» в Кемеровской области получил новый статус — он стал государственным природным биосферным заповедником.

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