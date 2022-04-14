Проектирование нацпарка в Нижегородской области завершат до конца 2022 года
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Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на Минэкологии региона.
Первый в области национальный парк планируют создать в рамках нацпроекта «Экология».
В настоящее время ФГБУ «ВНИИ Экология» из Москвы занимается проектированием особо охраняемой природной территории.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, заповедник «Кузнецкий Алатау» в Кемеровской области получил новый статус — он стал государственным природным биосферным заповедником.