Проектирование нацпарка в Нижегородской области завершат до конца 2022 года

Проектирование первого национального парка в Нижегородской области завершится до конца текущего года.

Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на Минэкологии региона.

Первый в области национальный парк планируют создать в рамках нацпроекта «Экология».

В настоящее время ФГБУ «ВНИИ Экология» из Москвы занимается проектированием особо охраняемой природной территории.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, заповедник «Кузнецкий Алатау» в Кемеровской области получил новый статус — он стал государственным природным биосферным заповедником.