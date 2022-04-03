Туристический поезд «Сочи» возобновит рейсы в Гагру с 30 апреля

Туристический ретро-поезд «Сочи» возобновит рейсы из Туапсе в Гагру с 30 апреля.

«Туристический поезд «Сочи» возобновит рейсы на Черноморском побережье с 30 апреля», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы администрации города.

Отмечается, что поезд будет следовать с остановками в Лазаревском, Лоо, Дагомысе, Сочи, Адлере, станциях Имеретинский курорт, Весёлое и Цандрипш.

Ранее сообщалось, что поезд Allegro, курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом, прекратит работу в субботу, 26 марта, из-за нецелесообразности.