Совфед запретил осуждённым за экстремизм баллотироваться пять лет после погашения судимости

Короткая ссылка
Совет Федерации одобрил 11 марта законопроект о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования, который, в частности, вводит запрет для осуждённых за экстремизм баллотироваться в течение пяти лет после погашения судимости.
Совфед запретил осуждённым за экстремизм баллотироваться пять лет после погашения судимости
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Также законопроект запрещает губернаторам, отрешённым президентом от своей должности, занимать аналогичный пост в любом регионе в течение пяти лет.

Ограничения на участие в выборах также вводятся для осуждённых за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения или снятия судимости.

Ранее Совфед одобрил закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить