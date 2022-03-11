Совфед запретил осуждённым за экстремизм баллотироваться пять лет после погашения судимости
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Также законопроект запрещает губернаторам, отрешённым президентом от своей должности, занимать аналогичный пост в любом регионе в течение пяти лет.
Ограничения на участие в выборах также вводятся для осуждённых за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения или снятия судимости.
Ранее Совфед одобрил закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке.