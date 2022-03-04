Совфед одобрил закон о кредитных каникулах

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Совфед одобрил закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке.
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах
  • РИА Новости

Документ предоставляет такое право заёмщикам, заключившим кредитный договор до 1 марта 2022 года.

С 1 марта по 30 сентября текущего года они могут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, правительство вправе продлить льготный период.

Отмечается, что кредитные каникулы в России предусматривают отсрочку платежей по кредиту или уменьшение их размера.

Условия предоставления каникул: падение доходов более чем на 30%, размер кредита не больше установленного кабмином максимального уровня, отсутствие у заёмщика ещё действующего аналогичного льготного периода.​

Депутаты Госдумы ранее приняли во втором и третьем чтениях законопроект о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке.

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