Совфед одобрил закон о кредитных каникулах

Совфед одобрил закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке.

Документ предоставляет такое право заёмщикам, заключившим кредитный договор до 1 марта 2022 года.

С 1 марта по 30 сентября текущего года они могут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, правительство вправе продлить льготный период.

Отмечается, что кредитные каникулы в России предусматривают отсрочку платежей по кредиту или уменьшение их размера.

Условия предоставления каникул: падение доходов более чем на 30%, размер кредита не больше установленного кабмином максимального уровня, отсутствие у заёмщика ещё действующего аналогичного льготного периода.​

Депутаты Госдумы ранее приняли во втором и третьем чтениях законопроект о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке.