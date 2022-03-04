Госдума приняла законопроект о новых кредитных каникулах для граждан и МСП

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующее право предоставляется заёмщикам, заключившим кредитный договор до 1 марта текущего года. Граждане и подпадающий под необходимые критерии бизнес в период с 1 марта по 30 сентября смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а правительство будет вправе продлить этот льготный период.

Уточняется, что кредитные каникулы доступны также тем, кто уже пользовался таким же правом во время «ковидного периода».

Ранее Госдума приняла в первом чтении и в целом закон о новом этапе амнистии капитала в России.