Госдума приняла законопроект о новых кредитных каникулах для граждан и МСП
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее право предоставляется заёмщикам, заключившим кредитный договор до 1 марта текущего года. Граждане и подпадающий под необходимые критерии бизнес в период с 1 марта по 30 сентября смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а правительство будет вправе продлить этот льготный период.
Уточняется, что кредитные каникулы доступны также тем, кто уже пользовался таким же правом во время «ковидного периода».
Ранее Госдума приняла в первом чтении и в целом закон о новом этапе амнистии капитала в России.