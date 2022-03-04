Госдума приняла закон о новом этапе амнистии капитала в России

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Госдума 4 марта приняла в первом чтении и в целом закон о новом этапе амнистии капитала в России.
Госдума приняла закон о новом этапе амнистии капитала в России
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  • © Konstantin Kokoshkin

Как сообщает РИА Новости, документ предусматривает проведение четвёртого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов.

Декларацию можно будет представить в период с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.

В конце февраля глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ведомство подготовило предложение о проведении более масштабной, чем в предыдущие годы, амнистии капитала.

В 2015 году в России был принят федеральный закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Российские владельцы не задекларированных ранее зарубежного имущества и банковских вкладов получили возможность легализовать его в рамках объявленной российским президентом амнистии капитала, избежав ответственности, в том числе уголовной, за неуплату налогов, сборов и таможенных платежей.

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