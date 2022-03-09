В Татарстане насчитывается более 10 тысяч безработных

В Татарстане по состоянию на 9 марта 2022 года насчитывается 10 160 официально зарегистрированных безработных, что составляет 0,5% от общего числа работающих граждан.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минтруда республики.

За отчётную неделю работодатели предложили 1339 вакансий. Всего в Татарстане остаются свободными 42 685 рабочих мест, а коэффициент напряжённости на рынке труда составил 0,24 человека на одну вакансию.

Ранее телеканал «360» сообщил, что число безработных жителей Московской области уменьшилось в 2,5 раза за полгода — с 70 тыс. до 27,5 тыс.