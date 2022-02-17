Вирусолог Волчков рассказал об особенностях детского иммунитета в случае контакта с COVID-19

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков высказал мнение, почему у детей вырабатывается больше антител к SARS-CoV-2.

Как он рассказал в разговоре с «Газетой.Ru», это может быть связано с тем, что у них ещё не развит адаптивный иммунитет.

«Фактически это как незанятая ниша, пустая. Появляется какая-нибудь инфекция, и активируются все те В-клетки, Т-клетки, которые так или иначе могут на неё ответить», — объяснил специалист.

Ранее учёный-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон».