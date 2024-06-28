Симоньян заявила о росте аудитории RT с момента запрета телеканала на Западе

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» на международном фестивале документального кино «RT.Док: Время наших героев» заявила о росте аудитории RT с момента запрета телеканала на Западе.

«Аудитория у RT с тех пор, как нас везде закрыли, выросла», — отметила она.

По её словам, телеканал по всему миру запустил «партизанские» проекты, про которые на Западе не знают, что они наши.

«Люди их смотрят, смотрят с удовольствием... Но и они (западные СМИ. — RT) не дураки, они тоже работают, работают прилично. Это такая битва, которую ведём мы на своей лужайке, если так можно выразиться, этих фронтов», — добавила Симоньян.

Ранее в Москве на ВДНХ открылся международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев».