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Симоньян заявила о росте аудитории RT с момента запрета телеканала на Западе

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Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» на международном фестивале документального кино «RT.Док: Время наших героев» заявила о росте аудитории RT с момента запрета телеканала на Западе.
Симоньян заявила о росте аудитории RT с момента запрета телеканала на Западе
  • © RT

«Аудитория у RT с тех пор, как нас везде закрыли, выросла», — отметила она.

По её словам, телеканал по всему миру запустил «партизанские» проекты, про которые на Западе не знают, что они наши.

«Люди их смотрят, смотрят с удовольствием... Но и они  (западные СМИ. — RT) не дураки, они тоже работают, работают прилично. Это такая битва, которую ведём мы на своей лужайке, если так можно выразиться, этих фронтов», — добавила Симоньян.

Ранее в Москве на ВДНХ открылся международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев».

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