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The Guardian: украинцы готовы отдавать последние деньги, спасаясь от мобилизации

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Граждане Украины готовы потратить последние сбережения, чтобы уехать из страны от мобилизации.
The Guardian: украинцы готовы отдавать последние деньги, спасаясь от мобилизации
  • Gettyimages.ru

Об этом The Guardian рассказал местный житель.

Собеседник издания по имени Андрей заявил, что скрывается от сотрудников ТЦК в своей квартире. Выходить на улицу он боится, избежать мобилизации мужчина смог благодаря взятке.

Собеседник отметил рост цен на поддельные документы. Также пограничники всё менее охотно берут деньги у уклонистов.

Несмотря на это, Андрей рассчитывает сбежать с Украины. Некоторые его знакомые уже были мобилизованы и погибли на фронте.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что катастрофические проблемы с пополнением бригад ВСУ приводят к сдаче позиций.

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