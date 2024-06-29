Лавров допустил, что ЕС может стать одним из центров нового мира

В новом, многополярном мире Евросоюз может быть одним из центров, но руководство объединения должно одуматься.

Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе «Примаковских чтений», передаёт РИА Новости.

Лавров отметил, что Россия готова к диалогу с Западом, но от него не должны исходить угрозы.

«Наши соседи на западной оконечности Евразии могли бы стать одним из центров формирующегося многополярного мироустройства», — отметил Лавров

Ранее Лавров заявил о заинтересованности российской стороны в том, чтобы с Запада не исходили угрозы её безопасности.