Лавров допустил, что ЕС может стать одним из центров нового мира
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Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе «Примаковских чтений», передаёт РИА Новости.
Лавров отметил, что Россия готова к диалогу с Западом, но от него не должны исходить угрозы.
«Наши соседи на западной оконечности Евразии могли бы стать одним из центров формирующегося многополярного мироустройства», — отметил Лавров
Ранее Лавров заявил о заинтересованности российской стороны в том, чтобы с Запада не исходили угрозы её безопасности.